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Давыденков Георгий Данилович

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: Давыденков Данила Тимофеевич

Мать: Давыденкова Прасковья Артамоновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Дочь: Литвинова (Давыденкова) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Давыденкова Мария Яковлевна

https://yandex.ru/archive/catalog/d637dad7-25af-4c83-996d-b3aa8dc77415/172 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №273, стр. 172 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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