Стекунов Сергей Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стекунов Сергей Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1936

Дочь: Зайцева Нинэль Сергеевна

Мать ребёнка: Косарева Мария Семёновна

Призыв на военную службу
23.09.1941
Зареченский РВВК г. Тула
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1943