Стекунов Сергей Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1936
Дочь: Зайцева Нинэль Сергеевна
Мать ребёнка: Косарева Мария Семёновна
Призыв на военную службу
23.09.1941
Зареченский РВВК г. Тула
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1943