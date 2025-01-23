Девинтейчик Агриппина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Девинтейчик Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Девинтейчик) Агафья

Отец ребёнка: Девинтейчик Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девинтейчик Григорий

Отец ребёнка: Девинтейчик Василий

Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Чернуха (Девинтейчик) Анна

Отец ребёнка: Девинтейчик Василий

Смерть
Неизвестно

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