Курбатова (Максимова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Максимова) Мария Яковлевна

Место рождения

Волковойна, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.03.1886

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковойна, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Крещение
30.03.1886
Яринское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Крестили в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Яринском (к этому приходу относилась деревня Волковойна)
Рождение ребёнка
09.02.1923

Сын: Курбатов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1970
Москва, город федерального значения Москва
район Сокольники, улица Шумкина
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