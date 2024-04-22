Курбатова (Максимова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1886
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1886
Крещение
30.03.1886
Яринское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Крестили в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Яринском (к этому приходу относилась деревня Волковойна)
Рождение ребёнка
09.02.1923
Сын: Курбатов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Григорьевич
Смерть
После 1970
район Сокольники, улица Шумкина