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Елисеев Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Елисеева Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Елисеева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1966

Сын: Елисеев Александр Борисович

Мать ребёнка: Елисеева Раиса Михайловна

Смерть
1972