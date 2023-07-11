Елисеев Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Елисеева Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Елисеева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1966
Сын: Елисеев Александр Борисович
Мать ребёнка: Елисеева Раиса Михайловна
Смерть
1972