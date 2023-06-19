Халиков Альберт Фанилевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956
Отец: Галимов Фаниль
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Гладкова Айголь Альбертовна
Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы
Рождение ребёнка
03.09.1983
Дочь: Халикова Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы
Рождение ребёнка
07.08.1992
Дочь: Ахунянова Алия Альбертовна
Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы
Рождение ребёнка
10.07.1994
Сын: Халиков Марсель Альбертович
Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы
Бракосочетание
Неизвестно