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Халиков Альберт Фанилевич

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1956

Отец: Галимов Фаниль

Мать: Халикова Авария Габдриксан кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Гладкова Айголь Альбертовна

Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1983

Дочь: Халикова Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1992

Дочь: Ахунянова Алия Альбертовна

Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1994

Сын: Халиков Марсель Альбертович

Мать ребёнка: Халикова Зубарьят Равиль кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халикова Зубарьят Равиль кызы