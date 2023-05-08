Жданова (Обухова) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Обухова) Галина Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Аркадий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.12.?
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми