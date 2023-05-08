Жданова (Обухова) Галина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.?
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Аркадий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.12.?
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми