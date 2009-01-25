Киреев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Место рождения

ГДР Г.ЛЕЙПЦИГ

Дата рождения

31.03.1951

Дата смерти

25.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951

Отец: Киреев ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Киреева РАИСА РОМАНОВНА

ГДР Г.ЛЕЙПЦИГ
Рождение ребёнка
26.01.1973

Дочь: Киреева НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Киреева ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА

Рождение ребёнка
10.07.1977

Дочь: Киреева АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Киреева ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА

Смерть
25.01.2009