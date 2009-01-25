Киреев ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Место рожденияГДР Г.ЛЕЙПЦИГ
Дата рождения31.03.1951
Дата смерти25.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951
Отец: Киреев ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать: Киреева РАИСА РОМАНОВНА
ГДР Г.ЛЕЙПЦИГ
Рождение ребёнка
26.01.1973
Дочь: Киреева НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Киреева ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
Рождение ребёнка
10.07.1977
Дочь: Киреева АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Киреева ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
Смерть
25.01.2009