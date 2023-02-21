Меджидов Ахматпаша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадисова Дина Ахматпашаевна
Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меджидов Мурза Ахматпашаевич
Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меджидов Дагир Ахматпашаевич
Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна