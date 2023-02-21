Меджидов Ахматпаша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меджидов Ахматпаша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадисова Дина Ахматпашаевна

Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меджидов Мурза Ахматпашаевич

Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меджидов Дагир Ахматпашаевич

Мать ребёнка: Зайналбекова Нажабат Абужапаровна