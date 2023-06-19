Матюкова (Романова) Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения01.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887
Отец: Романов Феодор
Мать: Романова Анна Никитина
Бракосочетание
03.02.1903
Рождение ребёнка
10.10.1904
Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов
Рождение ребёнка
1921
Сын: Матюков Алексей
Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина
Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нужина Матрена
Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов
Смерть
Неизвестно