Матюкова (Романова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Романова) Анна Федорова

Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Романов Феодор

Мать: Романова Анна Никитина

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Матюков Иван Константинов

Рождение ребёнка
10.10.1904

Сын: Матюков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матюков Алексей

Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина

Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужина Матрена

Отец ребёнка: Матюков Иван Константинов

Смерть
Неизвестно