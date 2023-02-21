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Дмитрюкова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитрюков Никифор Антонович

Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дмитрюкова Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дмитрюкова Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дмитрюкова Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дмитрюков Емельян Антонович

Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Антон Фомич

Смерть
Неизвестно