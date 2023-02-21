Дмитрюкова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитрюков Никифор Антонович
Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дмитрюкова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дмитрюкова Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дмитрюкова Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дмитрюков Емельян Антонович
Отец ребёнка: Дмитрюков Антон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно