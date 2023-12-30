Дронова Феодосья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Феодосья Павловна

Место рождения

деревня Брагинo, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия

Дата рождения

26.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Брагинo, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.

Дочь: Самошина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Самошин Дмитрий Васильевич

деревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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