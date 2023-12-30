Дронова Феодосья Павловна
Место рождениядеревня Брагинo, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Дата рождения26.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1857
деревня Брагинo, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Рождение ребёнка
08.10.1886 ст.
Дочь: Самошина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Самошин Дмитрий Васильевич
деревня Переволокские Выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно