Палкина Пелагея Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Офимия Трофимовна
Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
26.10.1757 ст.
Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
03.08.1762 ст.
Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764