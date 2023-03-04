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Палкина Пелагея Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Офимия Трофимовна

Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович

Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Палкин Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович

Рождение ребёнка
26.10.1757 ст.

Сын: Палкин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович

Рождение ребёнка
03.08.1762 ст.

Сын: Палкин Исак Трофимович

Отец ребёнка: Палкин Трофим Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Трофим Исакович

Смерть
После 1764