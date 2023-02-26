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Мурыгин Назар Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Мурыгин Савелий Юдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Мурыгин Иван сын

Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья Назаровна

Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрёна Назаровна

Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Назаровна

Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурыгина Мавра Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
1840
Волово, Воловский район, Тульская область