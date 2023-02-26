Мурыгин Назар Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1840
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Мурыгин Савелий Юдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мурыгин Иван сын
Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья Назаровна
Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрёна Назаровна
Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Назаровна
Мать ребёнка: Мурыгина Мавра Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840