Фролова (Саламахина) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти29.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Отец: Саламахин Андрей Петрович
Мать: Рыжик Марина Устиновна
Рождение ребёнка
05.12.1959
Сын: Фролов Александр Викторович
Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1964
Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Фролов Василий Викторович
Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2022