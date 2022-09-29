Фролова (Саламахина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Саламахина) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

29.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Саламахин Андрей Петрович

Мать: Рыжик Марина Устиновна

Рождение ребёнка
05.12.1959

Сын: Фролов Александр Викторович

Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1964

Сын: Фролов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Фролов Василий Викторович

Отец ребёнка: Фролов Виктор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Виктор Михайлович

Смерть
29.09.2022