Греч Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1787
Дата смерти24.01.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.01.1867