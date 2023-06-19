Греч Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греч Николай Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.08.1787

Дата смерти

24.01.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.01.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург