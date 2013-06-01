Яраева (Абдурашитова) Шарифджамал Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1913
Дата смерти?.06.2013
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1938
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2013