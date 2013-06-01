Яраева (Абдурашитова) Шарифджамал Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яраева (Абдурашитова) Шарифджамал Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1913

Дата смерти

?.06.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1938

Сын: Яраев Вильдан Гадиевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2013

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