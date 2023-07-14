Цареградская (Цареградская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти22.05.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Сердобова Александра Александровна
Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Цареградский Николай Александрович
Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1851
Сын: Цареградский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Цареградский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Цареградский Александр Александрович
Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1879