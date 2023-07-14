Цареградская (Цареградская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цареградская (Цареградская) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

22.05.1879

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Сердобова Александра Александровна

Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Цареградский Николай Александрович

Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1851

Сын: Цареградский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Цареградский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Цареградский Александр Александрович

Отец ребёнка: Цареградский Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1879
Самара, Самара, Самарская область