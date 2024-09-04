Алгазина Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алгазин Иван Козьмин
Рождение ребёнка
1737 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин
Рождение ребёнка
1743 ст.
Дочь: (Алгазина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин
Рождение ребёнка
1744 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин
Рождение ребёнка
1751 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Алгазин Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин
Смерть
Неизвестно