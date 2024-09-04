Алгазина Наталья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Алгазин Яков Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: (Алгазина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Алгазин Иван Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Алгазин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Алгазин Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Козьмин

Смерть
Неизвестно

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