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Ясавеев Артур Эльдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2006

Отец: Ясавеев Эльдар Рамилевич

Мать: Мухамадиева Лилия Азатовна