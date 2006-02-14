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Ясавеев Артур Эльдарович
Ясавеев Артур Эльдарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Ясавеев Эльдар Рамилевич
1981 г.р.
Мать
Мухамадиева Лилия Азатовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2006
Отец:
Ясавеев Эльдар Рамилевич
Мать:
Мухамадиева Лилия Азатовна
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