Савлаева Зенка (Зинаида) Канцауовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Савлаев Канацук
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гуцаев Родион Еламурзаевич
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гуцаев Василий Еламурзаевич
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гуцаева Клара Еламурзаевна
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гуцаев Мирон Еламурзаевич
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Агубе Еламурзаевич
Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич
Смерть
1990