Савлаева Зенка (Зинаида) Канцауовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савлаева Зенка (Зинаида) Канцауовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Савлаев Канацук

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гуцаев Родион Еламурзаевич

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гуцаев Василий Еламурзаевич

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гуцаев Коммунар Еламурзаевич

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гуцаева Клара Еламурзаевна

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гуцаев Мирон Еламурзаевич

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Агубе Еламурзаевич

Отец ребёнка: Гуцаев Еламурза Гаспоевич

Смерть
1990