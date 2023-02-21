Баранова (Баранова) Хиония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1977
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фаддеев Борис
Отец ребёнка: Фаддеев Василий
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаддеев Василий
Смерть
1977
Yalta, Autonomous Republic Crimea Ukraine