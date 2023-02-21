Баранова (Баранова) Хиония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Баранова) Хиония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Баранов Василий Николаевич

Мать: Фадеева Варвара Галактионовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фаддеев Борис

Отец ребёнка: Фаддеев Василий

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаддеев Василий

Смерть
1977
Yalta, Autonomous Republic Crimea Ukraine