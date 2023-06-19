Фомина Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1993
Отец: Фомин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.09.2012
Дочь: Савченко Алиса Николаевна
Отец ребёнка: Савченко Николай Викторович
Реутов, Реутов, Московская область
Развод
30.12.2020
Рождение ребёнка
08.11.2021
Дочь: Фомина Аврора Хетаговна
Отец ребёнка: Моргоев Хетаг Валерьевич