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Фомина Светлана Викторовна

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

14.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1993

Отец: Фомин Виктор Иванович

Мать: Фомина Алевтина Викторовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
21.09.2012

Дочь: Савченко Алиса Николаевна

Отец ребёнка: Савченко Николай Викторович

Реутов, Реутов, Московская область
Развод
30.12.2020

Муж: Савченко Николай Викторович

Рождение ребёнка
08.11.2021

Дочь: Фомина Аврора Хетаговна

Отец ребёнка: Моргоев Хетаг Валерьевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания