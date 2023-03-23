Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883 или 1886

Сын: Петров Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

По справке о смерти 1930-44=1886 По справке о рождении сына Петрова Н.И. 1926-43=1883
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно