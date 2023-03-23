Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883 или 1886
Мать ребёнка: не указана
По справке о смерти 1930-44=1886 По справке о рождении сына Петрова Н.И. 1926-43=1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно