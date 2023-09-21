Коротков Семен Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Александр Семёнович
Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.2005
Сын: Коротков Даниэль Семенович
Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
05.07.2005
Сын: Коротков Максимилиан Семенович
Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна