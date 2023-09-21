Коротков Семен Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Семен Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Александр Семёнович

Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.07.2005

Сын: Коротков Даниэль Семенович

Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.07.2005

Сын: Коротков Максимилиан Семенович

Мать ребёнка: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

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