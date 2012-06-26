(Сергеева) Ольга Дмитриевна
Место рожденияс. Шагалка, Новосибирская обл.
Дата рождения15.04.1960
Дата смерти26.06.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960
с. Шагалка, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
29.12.1978
Сын: Тарасенко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Иванович
Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
1978
пгт.Орловка, Кеминского р-на, Кирг. ССР
Рождение ребёнка
03.08.1982
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенко Николай Иванович
Орловка, Кыргызстан
Развод
1993
Орловка, Кыргызстан
Смерть
26.06.2012
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область