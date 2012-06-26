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(Сергеева) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

с. Шагалка, Новосибирская обл.

Дата рождения

15.04.1960

Дата смерти

26.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960

Отец: Сергеева Дмитрий Иванович

Мать: Сергеева Таисия Иосифовна

с. Шагалка, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
29.12.1978

Сын: Тарасенко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Иванович

Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
1978

Муж: Тарасенко Николай Иванович

пгт.Орловка, Кеминского р-на, Кирг. ССР
Рождение ребёнка
03.08.1982

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенко Николай Иванович

Орловка, Кыргызстан
Развод
1993

Муж: Тарасенко Николай Иванович

Орловка, Кыргызстан
Смерть
26.06.2012
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область