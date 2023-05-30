Хорошавин Яков (Иаков) Варфоломеевич (Варсанофиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошавин Варсануфий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1875
Сын: Хорошавин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Кондратовна
Шарнур, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шарнур
Смерть
Неизвестно