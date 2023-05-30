Хорошавин Яков (Иаков) Варфоломеевич (Варсанофиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Яков (Иаков) Варфоломеевич (Варсанофиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошавин Варсануфий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1875

Сын: Хорошавин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина Дарья Кондратовна

Шарнур, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кировская обл, Тужинский р-н, д. Шарнур
Смерть
Неизвестно