Петрова (Адоньева) Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Адоньева) Елена Кузьминична

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Место рождения

Аргамач-Пальна, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Адоньев Кузьма Архипович

Мать: Адоньева Мария Даниловна

Аргамач-Пальна, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1953

Дочь: (Петрова) Надежда

Отец ребёнка: Петров Александр Гаврилович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Петров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Гаврилович

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
2014

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