Петрова (Адоньева) Елена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти2014
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Адоньев Кузьма Архипович
Мать: Адоньева Мария Даниловна
Рождение ребёнка
21.07.1953
Дочь: (Петрова) Надежда
Отец ребёнка: Петров Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Петров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Гаврилович
Смерть
2014