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Аксенова Алевтина Арсентьевна
Аксенова Алевтина Арсентьевна
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Место рождения
Сосновка
, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
1939
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Аксенов Арсентий Егорович
1908 г.р.
Мать
Аксенова Александра Михайловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Аксенов Арсентий Егорович
Мать:
Аксенова Александра Михайловна
Сосновка
, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1947
Сосновка
, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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