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Аксенова Алевтина Арсентьевна

Место рождения

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1939

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Аксенов Арсентий Егорович

Мать: Аксенова Александра Михайловна

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1947
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика