Кондратова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1940
Дата смерти10.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1959
Сын: Кондратов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Кондратов Николай Михайлович
Камышлово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кондратов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область