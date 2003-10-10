Кондратова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1940

Дата смерти

10.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1959

Сын: Кондратов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Кондратов Николай Михайлович

Камышлово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кондратов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Николай Михайлович

Смерть
10.10.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область