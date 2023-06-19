Головин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960
Рождение ребёнка
27.04.1983
Дочь: Тимербаева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна
Бракосочетание
04.07.1986
Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1986
Дочь: Латеева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1988
Дочь: Григорьева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Тольятти, Тольятти, Самарская область