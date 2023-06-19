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Головин Николай Александрович

Место рождения

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1960

Отец: Головин Александр Александрович

Мать: Головина Лидия Сергеевна

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1983

Дочь: Тимербаева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна

Бракосочетание
04.07.1986

Жена: Головина Лидия Алексеевна

Сабакаево, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1986

Дочь: Латеева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1988

Дочь: Григорьева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Головина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область