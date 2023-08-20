Тонян Карен Минасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонян Карен Минасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.12.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.11.2014

Дочь: Тонян Ангелина Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.2016

Сын: Тонян Минас Каренович

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Рождение ребёнка
28.12.2020

Дочь: Тонян Эмилия Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.2022

Дочь: Тонян Ева Кареновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности