Тонян Карен Минасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.12.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.11.2014
Дочь: Тонян Ангелина Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2020
Дочь: Тонян Эмилия Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2022
Дочь: Тонян Ева Кареновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности