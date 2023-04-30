Танделов Спросить у Бабушки Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танделов Артем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танделов Тенгиз
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танделов Ахсар Рутен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танделов Нодар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танделов Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танделова Мадина
Мать ребёнка: не указана