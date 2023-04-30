Танделов Спросить у Бабушки Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танделов Спросить у Бабушки Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танделов Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танделов Тенгиз

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танделов Ахсар Рутен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танделов Нодар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танделов Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танделова Мадина

Мать ребёнка: не указана