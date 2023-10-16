Петрова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 21.07.1929

Сын: Петров Александр Петрович

Отец ребёнка: Петров Петр Гаврилович

Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Петров Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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