Петрова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Рождение ребёнка
С 21.07.1929
Сын: Петров Александр Петрович
Отец ребёнка: Петров Петр Гаврилович
Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Петров Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно