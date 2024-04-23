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Зверев Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Яков Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Таисья Федоровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зверев Меркурий Петрович

Мать ребёнка: Зверева Таисья Федоровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Зверев Иов Петрович

Мать ребёнка: Зверева Таисья Федоровна

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно

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