Зверев Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Яков Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Таисья Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Зверева Таисья Федоровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Зверев Иов Петрович
Мать ребёнка: Зверева Таисья Федоровна
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Смерть
Неизвестно