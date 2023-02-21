Алхимов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алхимов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Марфа Евсеевна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Евсеевна
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Алхимова - Перова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Евсеевна
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Алхимова -Лаврова Луиза Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евсеевна
Смерть
Неизвестно