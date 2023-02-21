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Алхимов Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхимов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Алхимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Марфа Евсеевна

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Алхимова - Ворошилова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Евсеевна

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Алхимова - Перова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Евсеевна

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Алхимова -Лаврова Луиза Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евсеевна

Смерть
Неизвестно