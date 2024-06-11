Логинов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана