Федосеенко Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеенко Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Федосеенко Иван Захарович

Отец ребёнка: Федосеенко Захар Захарович

Вьюково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Брянская область, деревня Садовая Могилевская обл., Могилевский р-н, Вьюковский с/с, д. Вьюков
Смерть
Неизвестно