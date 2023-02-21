Федосеенко Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Федосеенко Иван Захарович
Отец ребёнка: Федосеенко Захар Захарович
Вьюково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Брянская область, деревня Садовая Могилевская обл., Могилевский р-н, Вьюковский с/с, д. Вьюков
Смерть
Неизвестно