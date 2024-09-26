Кобзева Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Кобзева) Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кобзев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Кобзев Василий Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Кобзев Еремей Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Кобзева) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кобзев Федот Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кобзев Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Кобзева) Елена Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Упоминание
1886
В 1886 г. (указана как 60 лет) живёт в семье самого младшего сына Федота Иванова Кобзева.
Смерть
Неизвестно

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