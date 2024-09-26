Кобзева Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Кобзева) Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Кобзев Еремей Иванов
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Кобзева) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Кобзев Федот Иванов
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Кобзева) Елена Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Упоминание
1886
В 1886 г. (указана как 60 лет) живёт в семье самого младшего сына Федота Иванова Кобзева.
Смерть
Неизвестно