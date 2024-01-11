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Богданов Асхат

Место рождения

г.Ишимбай р.Башкортостан

Дата рождения

11.12.1957

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1957

Отец: Богданов Залалетдин Ямалетдинович

Мать: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

город Ишимбай, республика Башкортостан
Смерть
17.10.1994
город Пыть-Ях, область Тюменская
Похороны
Неизвестно
город Ишимбай, республика Башкортостан
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