Богданов Асхат
Место рожденияг.Ишимбай р.Башкортостан
Дата рождения11.12.1957
Дата смерти17.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1957
Отец: Богданов Залалетдин Ямалетдинович
Мать: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
город Ишимбай, республика Башкортостан
Смерть
17.10.1994
город Пыть-Ях, область Тюменская
Похороны
Неизвестно
город Ишимбай, республика Башкортостан