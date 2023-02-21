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Гайдуков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Гайдуков Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Гайдуков Павел Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1905

Сын: Гайдуков Леонид Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Мусатова Агафия Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Высоцкая Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1910
Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край