Гайдуков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: Гайдуков Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Гайдуков Павел Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1905
Сын: Гайдуков Леонид Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Мусатова Агафия Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Высоцкая Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1910