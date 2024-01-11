Тарджиманов Кашафутдин Дум Киямутдинович
Место рожденияд. Измери Пичкасская волость Спасского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1877
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Тарзиманов Киямутдин
Мать: не указана
д. Измери Пичкасская волость Спасского уезда Казанской губернии.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тарджиманов Идрис
Мать ребёнка: Хадича
ст. Сыр-дарьинская Среднеазиатской ж. д.
Работа или профессия
Неизвестно
Тарджиманов Кашафутдин Киямутдинович (1877) Дата рождения: 1877 г. Место рождения: Татарская АССР Пол: мужчина Национальность: татарин Образование: высшее Профессия / место работы: Духовное управление мусульман, зам. председателя Партийность: б/п Мера пресечения: арестован Дата ареста: 17 октября 1938 г. Осуждение: 7 ноября 1937 г. Статья: 58-4 УК РСФСР Приговор: 10 лет лишение свободы Дата реабилитации: 17 марта 1956 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Республики Башкортостан Примечание: http://base.memo.ru/person/show/43443
Смерть
1943
умер в тюрьме