Тарджиманов Кашафутдин Киямутдинович (1877) Дата рождения: 1877 г. Место рождения: Татарская АССР Пол: мужчина Национальность: татарин Образование: высшее Профессия / место работы: Духовное управление мусульман, зам. председателя Партийность: б/п Мера пресечения: арестован Дата ареста: 17 октября 1938 г. Осуждение: 7 ноября 1937 г. Статья: 58-4 УК РСФСР Приговор: 10 лет лишение свободы Дата реабилитации: 17 марта 1956 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Республики Башкортостан Примечание: http://base.memo.ru/person/show/43443

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