Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равилов Хусяин

Отец ребёнка: Равилов Сабир

с. Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Абдулгани

Отец ребёнка: Равилов Сабир

с. Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Хасан

Отец ребёнка: Равилов Сабир

с. Мочалей Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айнижан

Отец ребёнка: Равилов Сабир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Абидулла

Отец ребёнка: Равилов Сабир

Смерть
Неизвестно
с. Мочалей Горьковской обл.
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