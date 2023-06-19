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Евдокия Петрова

Место рождения

Пейчала, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Петр Васильев

Мать: Мария Григорьева

Пейчала, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.01.1848 ст.

Муж: Панкратий Павлов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1851 ст.

Дочь: Ребинина Феодосия Панкратиевна

Отец ребёнка: Панкратий Павлов

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно