Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Петр Васильев
Мать: Мария Григорьева
Бракосочетание
25.01.1848 ст.
Муж: Панкратий Павлов
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1851 ст.
Дочь: Ребинина Феодосия Панкратиевна
Отец ребёнка: Панкратий Павлов
Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно