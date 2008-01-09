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Скитневский Яков

Место рождения

Белоруссия, г. Шклов

Дата рождения

07.07.1937

Дата смерти

09.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937

Отец: Скитневский Матвей

Мать: Скитневский Геня

Белоруссия, г. Шклов
Бракосочетание
22.09.1947

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1973

Дочь: Литвина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
09.01.2008
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Н-Ленино, Иркутск
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