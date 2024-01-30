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Аулов Ксенофонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1883

Дата смерти

01.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883

Отец: Аулов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1925

Сын: Аулов Матвей

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Владимир

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Степан

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Даниил

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Иван

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин. Гренадер кремлевского полка. Рост 2.04 м
Смерть
01.04.1971
с.Максимовка Бижбулякского района
Причина смерти: рак легких
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