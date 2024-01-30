Аулов Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1883
Дата смерти01.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883
Отец: Аулов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1925
Сын: Аулов Матвей
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аулов Владимир
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аулов Степан
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аулов Даниил
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аулов Иван
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин. Гренадер кремлевского полка. Рост 2.04 м
Смерть
01.04.1971
с.Максимовка Бижбулякского района
Причина смерти: рак легких