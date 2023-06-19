Грищук Иван Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти18.09.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
После 1850
Жена: ?
Место жительства
1850
дом №116
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Грищук Тит Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Громовая Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
18.09.1903