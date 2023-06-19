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Грищук Иван Евстафиевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

18.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Грищук Евстафий Григорьевич

Мать: Грищук Анастасия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
После 1850

Жена: ?

Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №116
Рождение ребёнка
1863

Сын: Грищук Трифон Иванович

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Грищук Тит Иванович

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Грищук Герасим Иванович

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Громовая Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Смерть
18.09.1903
Криски, Чернігівська область