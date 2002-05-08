Буянкина (Сысоева) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1928
Дата смерти08.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1959
Дочь: Казакова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Буянкин Петр Александрович
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Смерть
08.05.2002
Черкассы, Черкаська область