Буянкина (Сысоева) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянкина (Сысоева) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1959

Дочь: Казакова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Буянкин Петр Александрович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Смерть
08.05.2002
Черкассы, Черкаська область
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