Косенок Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.?
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косенок Павел
Рождение ребёнка
13.03.2002
Дочь: Косенок Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Косенок Павел
Рождение ребёнка
19.05.2005
Отец ребёнка: Косенок Павел
Рождение ребёнка
26.06.2015
Дочь: Косеное София Павловна
Отец ребёнка: Косенок Павел