Косенок Оксана Александровна 31.07.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Косенок Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.?

Отец: не указан

Мать: Егоричева Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенок Павел

Рождение ребёнка
13.03.2002

Дочь: Косенок Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Косенок Павел

Рождение ребёнка
19.05.2005

Сын: Косенок Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Косенок Павел

Рождение ребёнка
26.06.2015

Дочь: Косеное София Павловна

Отец ребёнка: Косенок Павел

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