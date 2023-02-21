Ануфриева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1946

Сын: Ануфриев Герман Николаевич

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ануфриев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Ануфриев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Николай Иванович

Смерть
1996